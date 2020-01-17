В Израиле почтили память погибших 20 Января

БАКУ/Trend - Прошло 30 лет с того «Черного января», который изменил жизнь огромного числа бакинцев, прошёл сквозь души и сердца людей.

20 января 1990 года ночью в Баку вошли советские войска для подавления выступлений политической оппозиции. Ввод войск по приказу министра обороны СССР маршала Язова никто с Азербайджаном не согласовывал. Просто с помощью танков пытались спасти советскую власть и коммунистическую идеологию.

Однако не получилось, как не получилось и в Вильнюсе, и в Тбилиси. В результате - кровавые жертвы, 173 погибших, около 400 раненых, 300 пропавших без вести и множество арестованных. Этот день в Азербайджане является траурным – «Днем всенародной скорби». Люди идут в Нагорный парк, в «Аллею шехидов», где похоронены жертвы трагедии. Скорбят по погибшим не только во всех городах Азербайджана, но и там, где живут выходцы из этой республики.

Международная ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» проводит в этом январе 4 траурные встречи - в Иерусалиме, Ашкелоне, Бат Яме и Афуле, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу "АзИс".

Иерусалимская встреча прошла 14 января в русской библиотеке, которую часто называют «У Клары». Стояли стенды, рассказывающие о бакинской трагедии, висели фотографии, выступали очевидцы, был показан видеофильм, созданный на основе фотографий очевидцев Григория Рейхмана и Алика Мехтиева.

Директор Азербайджанского Культурного Центра Егяна Сальман рассказала о том, что предшествовало вводу войск в Баку, о Карабахском конфликте, не разрешенным до сих пор, о погибших и пропавших без вести. Есть среди погибших и три еврея – доктор скорой помощи Александр Мархевка, Ян Меерсон, получивший 22 пулевых ранения и 17-летняя Вера Бесантина.

Руководитель Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский напомнил знаменитую песню бакинского барда Давида Альтмана (Новогрудского):

Друзья мои-бакинцы разъехались по свету,

Кто в Тель-Авив, кто в Харьков, а кто на Брайтон бич…

Мой двор, меня узнавший, молчит, вздыхая тяжко -

Кто знал, что столько горя на злом его веку.

А на делянке в парке лежит Мархевка Сашка,

Дружок мой, жизнь отдавший за город свой, Баку!

Затем выступили сотрудник Тель-Авивского университета доктор исторических наук Леонид Смиловицкий, директор Русской библиотеки в Иерусалиме Клара Эльберт, член правления союза профессиональных художников Израиля Галина Подольская и многие другие.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

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