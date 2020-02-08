Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету в сторону Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по Израилю из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы", - говорится в распространенном военными заявлении.
В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 1 февраля.
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