Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу вечером одну ракету в сторону Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад был зафиксирован запуск одной ракеты по Израилю из сектора Газа. Предупреждение о ракетном обстреле было распространено через приложение службы тыла для незаселенной местности у границы", - говорится в распространенном военными заявлении.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 1 февраля.