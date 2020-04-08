В Израиле сообщили, что тест Нетаньяху на коронавирус отрицательный

Срок изоляции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху истекает в среду, его тест на коронавирус во вторник дал отрицательный результат. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в Twitter официальный представитель канцелярии премьера Офир Гендельман.

"Нетаньяху сегодня сделали еще один тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Премьер завершает 14-дневный карантин завтра", - написал Гендельман в Twitter.

Ранее премьер проходил проверки на коронавирус 30 и 15 марта, они также дали отрицательный результат. Нетаньяху был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников.

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле превысило во вторник 9 тыс., умерли более 60 пациентов с коронавирусной инфекцией, не менее 680 человек выздоровели. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта Минздрав еврейского государства проинформировал о первой смерти пациента с этим диагнозом.