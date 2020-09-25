Представитель лобби в поддержку Израиля: В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям, сказал Trend адвокат Эли Нахт, представитель лобби в поддержку Израиля.

Он отметил, что на сегодняшний день Израиль строит отношения с рядом мусульманских стран и многие из них основаны на взаимовыгодном партнерстве, это относится и к сотрудничеству с Азербайджаном.

«Между Азербайджаном и Израилем теплые, дружеские отношения, как между нашими народами, так и в ряде экономических и политических сфер»,- добавил он.

Нахт подчеркнул, что наличие таких дружеских отношений между двумя странами влияет и на экономические показатели. В частности наблюдается высокий объем товарооборота между Азербайджаном и Израилем в сельском хозяйстве, энергетической и других сферах.

«Высокий уровень товарооборота между нашими странами будет только расти», - добавил Нахт.

(Автор: Джейла Алиева.)

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