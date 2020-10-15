Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

Кнессет (парламент) Израиля утвердил в четверг подписанное 15 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила израильская радиостанция Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 80 из 120 депутатов однопалатного парламента поддержали мирное соглашение с ОАЭ, 13 высказались против. После утверждения в Кнессете документ будет передан для окончательной ратификации в правительство Израиля, отмечает радиостанция.