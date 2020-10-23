Две ракеты выпущены по Израилю из сектора Газа

Из сектора Газа выпустили в четверг вечером две ракеты по Израилю, одна из них перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две ракеты были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении. В результате этого ракетного обстрела "сработали сирены тревоги на юге Израиля", добавили военные.

По данным израильской государственной радиостанции KAN, вторая ракета упала в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информации не поступало.