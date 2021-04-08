Израиль стал лидером по вакцинации от коронавируса
В Израиле от коронавируса привито более 73% взрослого населения страны. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает Минздрав Израиля
По данным ведомства на 8 апреля, первую дозу вакцины получили 5295082 человек, в том числе около девяти тысяч человек за минувшие сутки, а вторую – 4894124 человек, из которых 15 тыс за прошедшие 24 часа.
Кроме того, отмечается, что в возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 98% граждан, вакцинированы двумя дозами 92%, newsru.co.il.
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