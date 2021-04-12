Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 12 апреля, валютные торги завершились повышением курсов доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,213% и составил 3,291 шекеля за $1. Курс евро – на 0,343% и составил 3,919 шекеля за €1.