Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро повысился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 7 мая, валютные торги завершились сохранением неизменным курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара составил 3,261 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,201% и составил 3,939 шекеля за €1.