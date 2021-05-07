Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро повысился
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 7 мая, валютные торги завершились сохранением неизменным курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара составил 3,261 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,201% и составил 3,939 шекеля за €1.
Лента новостей
Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО)
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта