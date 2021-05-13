В Израиле заявили, что с территории сектора Газа за три дня выпустили более 1,5 тыс. ракет

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет по территории Израиля с начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом в понедельник. Об этом говорится в публикации, размещенной в четверг на странице израильской армии в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние три дня [боевики движения] ХАМАС выпустили более 1,5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю", - указывается в тексте.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев.