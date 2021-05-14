Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа

Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют в настоящее время сектор Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа", - говорится в заявлении военных.

Истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду складов с оружием в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС.

"Ранее сегодня истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Как указывают военные, один из пораженных складов находился в резиденции сотрудника военно-морского подразделения движения.

Отмечается, что за последний час наблюдательные подразделения армии Израиля заметили и нанесли удары по двум отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами. За последние сутки в общей сложности атаковали семь противотанковых отрядов.

В течение последних двух дней истребители ЦАХАЛ также ударили по киберподразделению движения ХАМАС. "Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по киберподразделению террористической организации ХАМАС в [одном из] городов сектора Газа, которое было обнаружено в результате совместных операций разведывательного управления и управления по киберзащите", - добавили в пресс-службе.