Армия Израиля открыла огонь по палестинцам у заградительной стены на границе с Ливаном

Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных выстрелов по палестинцам, которые взобрались на заградительную стену в районе Эль-Эдейса на границе с Ливаном.

Как передал в воскресенье портал El Nashra, активисты пытались вывести из строя установленные на стене камеры видеонаблюдения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После открытия огня с израильской стороны один из активистов сорвался вниз и упал, получив многочисленные переломы. По информации портала, он доставлен в больницу города Марджаюн.