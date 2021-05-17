Армия Израиля открыла огонь по палестинцам у заградительной стены на границе с Ливаном

Израиль 17 мая 2021 01:01 (UTC+04:00)
Армия Израиля открыла огонь по палестинцам у заградительной стены на границе с Ливаном

Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных выстрелов по палестинцам, которые взобрались на заградительную стену в районе Эль-Эдейса на границе с Ливаном.

Как передал в воскресенье портал El Nashra, активисты пытались вывести из строя установленные на стене камеры видеонаблюдения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После открытия огня с израильской стороны один из активистов сорвался вниз и упал, получив многочисленные переломы. По информации портала, он доставлен в больницу города Марджаюн.

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