Средняя зарплата в Израиле достигла рекордного показателя

Средняя заработная плата в Израиле по данным за июль 2021 года была наиболее высокой за последние 12 месяцев и составила 7462 шекеля, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Такую информацию публикует в понедельник, 16 августа, издание Calcalist со ссылкой на отчет компании МАСАБ, специализирующейся на разработке и эксплуатации платежных систем. Именно эта фирма переводит 90% зарплат на счета сотрудников общественного и частного секторов - граждан страны.

Улучшение ситуации аналитики компании объясняют двумя факторами. С одной стороны, в июле были прекращены выплаты работникам, находившимся в неоплачиваемых отпусках (ХАЛАТ). Большое число вакансий способствовало быстрому возвращению этих людей на рынок труда. Кроме того, в летние месяцы традиционно возникает большое количество сезонных ставок, что тоже способствовало стабилизации на рынке труда.

Данные о высоких зарплатах удивили специалистов, ведь вернувшиеся из ХАЛАТа сотрудники считаются получателями низких зарплат, да и сезонные работы, как правило, не относятся к разряду высокооплачиваемых. Вероятно, причина - высокие зарплаты в хай-теке, которые повышают усредненную статистику по стране.

Таким образом, как отмечают специалисты, рынок труда постепенно приходит в себя и демонстрирует наиболее оптимистические данные с начала эпидемии коронавируса.

Число получающих зарплаты в июле 2021 года достигло 3,59 млн, что на 90.000 больше, чем в июне того же года, но все же ниже на 65.000, чем в марте 2020-го.

Данные МАСАБ входят в определенное противоречие с выкладками ЦСБ, где сообщили в начале августа о небольшом повышении уровня безработицы в июле. Ее уровень составил 9% (в июне 2021 года – 8,8%).

Тут следует пояснить, что данные ЦСБ относятся к первой половине июля, в то время как данные МАСАБ анализируют ситуацию за весь месяц. Кроме того, в минфине подвергли в свое время критике метод вычисления безработицы, применяемый в ЦСБ и не учитывающий особенности периода коронавируса.