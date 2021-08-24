Начинается "бустерная" вакцинация граждан Израиля в категории 30+

Министерство здравоохранение Израиле проинформировало руководство больничных касс об утверждении решения о начале "бустерной" вакцинации всех граждан старше 30 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Вакцинация третьей, "бустерной" дозой вакцины начинается во вторник, 24 августа.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Напомним, 19 августа комиссия минздрава разрешила начать вакцинацию бустерной дозой лиц в категории 40+ лет и рекомендовала начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин.