Израиль нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по инфраструктурным объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в твиттере, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается: "террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью пусков ракет, организации беспорядков на границе, запусков воздушных шаров со взрывчаткой".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".