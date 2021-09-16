Михаил Гусман о президенте Израиля Ицхаке Герцоге в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности президента Израиля Ицхака Герцога.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
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