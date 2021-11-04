Министры экономики Израиля и Иордании провели первые за десять лет переговоры

Министр экономики Израиля Орна Барвивай провела в Иордании переговоры с министром экономики этой страны Юсуфом аль-Шамали. Встреча стала первой за 10 лет. Как сообщается, на переговорах обсуждалось расширение двустороннего сотрудничества, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Важным вопросом стали и торговые отношения Хашимитского королевства с Палестинской администрацией. Принято решение об увеличении с 150 до 700 миллионов в год объема иорданского экспорта на палестинские территории. Основные товары – стройматериалы, ткани, электроника.

"Экономика – мост, позволяющий налаживать связи между странами. Расширение гражданских и экономических связей дает толчок двусторонним отношениям, включая сотрудничество в сфере безопасности , обеспечивая спокойствие на нашей самой протяженной и самой тихой границе", - сказала Барвивай.