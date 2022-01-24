Коронавирус в Израиле: Более 531 тыс. зараженных, свыше 2100 госпитализированы

Днем в понедельник, 24 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, пик пока не пройден – текущее число зараженных продолжает расти, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Сравнение с данными за 23 января или недельной давности затруднено из-за сбоя в публикациях отчетов минздрава.

Отметим, что утром 24 января вскоре после появления отчета в открытом доступе страница отчетов минздрава вновь стала недоступной. После 11:00 доступ к странице отчетов восстановили, но там были данные за 22 января. Около 14:00 были опубликованы уточненные данные на 24.01.2022.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2387131 зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 531430 человек. Это максимальный показатель за все время эпидемии.

8458 заболевших COVID-19 умерли. За последнюю неделю (7 дней) умерли 110 больных COVID-19.

1847243 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 437790 тестов. В 23% случаев выявлялся коронавирус.

2126 заболевших в больницах (0,4% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 814 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0,15% от текущего числа зараженных), 222 из них в критическом состоянии, 166 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,28.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. 83% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 183/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 81/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 28/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 182, привитых давно (более полугода) – 73, полностью привитых – 382. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.