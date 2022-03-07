МИД Израиля создал центр по координации гумпомощи Украине

Министерство иностранных дел Государства Израиль создало Центр по пожертвованиям и координации «Matat» для централизации инициатив гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил МИД страны в Твиттере, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

«Министерство иностранных дел создало сегодня Matat (Центр пожертвований и координации) с целью централизации и координации инициатив гуманитарной помощи и пожертвований гражданского общества Израиля украинскому народу», - отмечается в сообщении.

В МИДе отметили, что решение о создании координационного центра принято после многочисленных запросов различных субъектов в Израиле. Уже сейчас работают десятки компаний, организаций и частных лиц, занимающихся перевозкой разного рода гуманитарной помощи из Израиля в Украину.