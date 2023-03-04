В Израиле прошли массовые акции протеста

Массовые акции протеста прошли в субботу вечером во многих городах Израиля, демонстранты выступают против правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы. Крупнейшая манифестация состоялась в Тель-Авиве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Митингующие размахивали израильскими флагами и скандировали лозунги в защиту демократии, требуя от властей не нарушать основы Декларации независимости Израиля, определившей демократический характер еврейского государства.

Субботние массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже девятую неделю подряд. Помимо крупнейшего митинга в Тель-Авиве, демонстрации состоялись во многих других городах страны, включая Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Нетанию. По данным газеты "Таймс оф Исраэл", в тель-авивском митинге участие приняли порядка 160 тыс. человек, в Нетании демонстрация собрала 19,3 тыс. участников, в Хайфе на улицы вышли 16,5 тыс. демонстрантов.