В перестрелке в Мексике пострадали семь человек

4 августа 2017 03:43 (UTC+04:00)

Не менее семи человек получили в четверг ранения в результате перестрелки в одном из самых неспокойных районов мексиканской столицы Тепито, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Пострадавшие доставлены в госпитали, движение в районе перекрыто. Причины конфликта пока не установлены.

Район Тепито имеет дурную славу - в нем "хозяйничают" наркоторговцы, бандиты, карманники. В Тепито расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.

Azernews Newspaper
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