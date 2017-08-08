В Нигерии более 30 человек погибли при нападениях боевиков "Боко Харам"

8 августа 2017 06:50 (UTC+04:00)

По меньшей мере 31 рыбак погиб в результате атак боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, вооруженные боевики напали на рыбаков на островах Дугури и Дабар Ванзам, расположенных на озере Чад, в субботу. По словам одного из рыбаков, нападающие разделились на две группы.

Нападения произошли спустя неделю после того, как военные власти сняли запрет на ловлю рыбы в водах озера Чад, расположенного на стыке Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада. Запрет на рыболовный промысел в регионе ввели после появления заявлений о том, что "Боко Харам" использует доходы от ловли рыбы для финансирования своей военной кампании.

Azernews Newspaper
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