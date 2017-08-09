Три человека пострадали в Швеции в результате нападения на акцию мигрантов

9 августа 2017 03:44 (UTC+04:00)

В Швеции три человека получили травмы в результате нападения неизвестных на мигрантов, участвующих в акции протеста против высылки из королевства получивших отказ в виде на жительство афганцев, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

"На них напала какая-то группировка. По нашим сведениям, в них бросили некий предмет. Три человека получили легкие ранения", - отметила представитель местной полиции Оса Валлентин.

Около ста молодых афганцев второй день проводят акцию на площади Мюнтторьет рядом со зданием парламента. Они требуют, чтобы Миграционное управление не отправляло в Афганистан получивших отказ в убежище мигрантов в связи со сложной обстановкой в этой стране.

По свидетельству самих протестующих, на них напали 20-30 человек, которые бросили в сидящих на площади переселенцев дымовые шашки.

Azernews Newspaper
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