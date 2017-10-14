В Бангладеш слон напал на лагерь беженцев

14 октября 2017 14:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли после того, как дикий слон напал на лагерь беженцев народности рохинджа в Бангладеш, передает РИА Новости со ссылкой на портал Bdnews24.

По его данным, инцидент произошел в субботу утром в округе Кокс-Базар, когда дикий слон выбежал из леса, рядом с которым находится импровизированный лагерь беженцев.

"Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали, они были доставлены в медпункт "Врачей без границ". Еще двое скончались от полученных травм", - сообщил порталу представитель полиции Кай Кислу.

Ранее с беженцами рохинджа в Бангладеш произошел похожий инцидент. В середине сентября слоны затоптали насмерть двух человек, в том числе ребенка.

По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар в Бангладеш приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране до 25 августа.

Azernews Newspaper
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