В Японии при попытке взлета загорелся истребитель ВВС

Истребитель ВВС Японии F-4 загорелся в среду при попытке взлета на авиабазе Хякури в префектуре Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Как сообщил телеканал NHK, два пилота самолета спаслись, они отделались незначительными ушибами, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул после того, как у разгонявшегося на взлет истребителя подломилось одно из колес шасси. Пламя удалось потушить только через 20 минут.

На прошлой неделе на острове Окинава после жесткой аварийной посадки полностью сгорел тяжелый вертолет морской пехоты США CH-53. Авария произошла всего в 300 м от жилых домов. В среду американское командование возобновило полеты этих вертолетов, несмотря на протесты центральных и местных японских властей.