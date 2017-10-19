Не менее 15 человек пострадали при взрыве на юго-западе Пакистана

19 октября 2017 20:47 (UTC+04:00)

По меньшей мере 15 человек получили ранения в четверг в результате взрыва на рынке в городе Мастунг в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал GeoTV.

По его данным, причиной взрыва стала брошенная неизвестными граната. Взрывом также были повреждены четыре магазина и два автомобиля.

Крупнейшая провинция Пакистана Белуджистан является местом ожесточенного противостояния правительственных войск и местных сепаратистов, а также боевиков, действующих там фундаменталистских террористических группировок.

Azernews Newspaper
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