В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод

30 декабря 2017 00:13 (UTC+04:00)

Пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ACN.

Причины и масштабы пожара пока не известны.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

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