МИД Пакистана прокомментировал слова Трампа о финансовой помощи стране

2 января 2018 03:52 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что слова американского президента Дональда Трампа о финансовой помощи Исламабаду "не имеет значения", так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет".

"Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа о том, что "больше этого не будет" не имеет никакого значения. Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи", - заявил министр в интервью телеканалу.

Глава МИД Пакистана считает, что Трамп "напал" на Пакистан из-за того, что "расстроился из-за неудач США в Афганистане". Министр выступил против военного присутствия США в Афганистане и подчеркнул, что "возможно только мирное решение" проблемы.

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