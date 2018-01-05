Экологи обнаружили 88 мертвых дельфинов в бухте возле Рио-де-Жанейро

5 января 2018 05:34 (UTC+04:00)

Бразильские экологи пытаются выяснить причину гибели 88 дельфинов, чьи тела были обнаружены в бухте возле Рио-де-Жанейро, передает RT cсо ссылкой на ABC.

Отмечается, что тела 88 мёртвых животных были извлечены из бухты за последние 18 дней.

Как отметил телекомпании биолог Леонардо Флач, причиной гибели дельфинов могли стать бактерии или вирус.

«Мы никогда раньше с таким не сталкивались. Это трагедия. Каждый день мы находим четыре или пять мёртвых дельфинов», — заявил он.

В августе 2017 года в Бразилии спасли выбросившегося на берег 14-метрового горбатого кита.

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Azernews Newspaper
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