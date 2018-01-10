Сеул ожидает, что Пхеньян пошлет на Олимпиаду делегацию из 500 человек

10 января 2018 16:20 (UTC+04:00)

Власти Республики Корея ожидают, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане многочисленную делегацию, в составе которой будет от 400 до 500 человек. Об этом заявил в среду премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

"Ожидается, что прибудет большая делегация, в составе которой будет от 400 до 500 человек", - заявил южнокорейский премьер-министр.

Ли Нак Ён высказал надежду на то, что зимняя Олимпиада в Пхёнчхане будет способствовать снижению напряженности на Корейском полуострове, как летние Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году способствовали окончанию холодной войны.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

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