В Вашингтоне заверили Багдад, что продолжат поддержку Ирака

16 января 2018 13:23 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади выразил соболезнования в связи с двойным терактом в центре Багдада в понедельник и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку иракским властям с целью укрепить безопасность в стране, сообщается в Telegram-канале пресс-службы премьер-министра, передает РИА Новости.

Два смертника в понедельник совершили теракт в центре иракской столицы. В результате 26 человек погибли и 95 пострадали. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Тиллерсон заверил аль-Абади в том, что "США продолжат поддерживать Ирак в его усилиях по восстановлению стабильности, привлечению инвестиций, реконструкции и строительстве, а также укреплению экономической реформы".

Госсекретарь также отметил, что США уверены в способности Багдада полностью ликвидировать терроризм в стране.

В декабре 2017 года премьер-министр Ирака сообщил о победном завершении войны в стране против группировки "Исламское государство". ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года.

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