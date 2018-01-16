Южная Корея готова "как можно быстрее" начать переговоры с КНДР

16 января 2018 22:37 (UTC+04:00)

Южная Корея готова начать переговоры с КНДР по денуклеаризации "как можно быстрее", заявила глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, передает РИА Новости.

"Фундаментальное решение проблем на Корейском полуострове не может быть достигнуто без денуклеаризации Северной Кореи, и мы продолжим добиваться реалистичных, эффективных путей возобновления переговоров по денуклеаризации как можно скорее", - заявила министр на встрече в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция встречи ведется на странице МИД Канады в сети Facebook.

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