В Хельсинки из-за возгорания двигателя аварийно сел самолет Japan Airlines

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines (JAL), вылетевший из Хельсинки в Токио, аэропорт Нарита, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания правого двигателя, сообщили РИА Новости в авиакомпании в воскресенье.

"Самолёт вылетел из Хельсинки в 17:07, но вернулся из-за технической проблемы в 18:34, посадка прошла благополучно", - рассказал агентству представитель JAL.

Посадка самолёта прошла на одном двигателе, рассказал руководитель воздушного движения аэропорта Хельсинки-Вантаа Томи Ханнуксела в интервью газете Ilta-Sanomat.

"Очевидцы сообщают о панике на борту. Было много криков. Горел правый двигатель самолёта. Ситуация была критической", - пишет газета.

При совершении аварийной посадки борт встречали более 12 пожарных машин столичного спасательного округа, уточняют в компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии.

"Мы были готовы к авиакатастрофе", - сообщили в Службе спасения столичного региона Уусимаа.

Представитель JAL воздержался от комментариев относительно возможности продолжения полёта на данном самолёте.

Более 160 пассажиров и 13 членов экипажа в 20:15 были размещены в отелях Хельсинки, уточнили в JAL.

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