Гигантская кобра вызвала пробку во Вьетнаме (ВИДЕО)

Во вьетнамской провинции Фухто гигантская кобра перегородила дорогу автомобилистам. Видео случившегося опубликовано на YouTube-канале ViralHog, передает РИА Новости.



На ролике видно, что несколько машин остановились из-за того, что змея оказалась на проезжей части. Сначала водители попытались передвинуть пресмыкающееся, потянув его за хвост. Затем несколько мужчин с помощью палок постепенно стали перемещать кобру по земле. В итоге они взяли змею на руки и убрали с дороги.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4





Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.