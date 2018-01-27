Число погибших при взрыве в дипломатическом квартале Кабула достигло 40 (Обновлено)

Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения при взрыве в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

14:07 (GMT+4) По меньшей мере 17 человек погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo news.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

13:11 (GMT+4) По меньшей мере 50 человек пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

13:09 (GMT+4) По меньшей мере 18 человек пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

По данным телеканала, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за атаку на данный момент не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

12:59 (GMT+4) Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, информация о пострадавших пока не поступала, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

Другие подробности пока не приводятся.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.