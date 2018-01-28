У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба

По меньшей мере четверо полицейских убиты в результате взрыва бомбы в колумбийском городе Барранкилья. Как передает CNN со ссылкой на данные полиции, еще 42 человека получили ранения, пишет Интерфакс.

Неизвестный на мотоцикле бросил взрывное устройство к полицейскому участку в районе Сан-Хосе, когда офицеры входили в здание, сообщают свидетели.

Мэр Барранкильи Алехандро Чар предположил, что нападавшие мстли за недавние операции против местных преступных организаций. Подозреваемый арестован. Полицейские изъяли радио и ноутбук, которые, предположительно использовали при нападении.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос осудил "трусливое нападение" в твиттере. Он выразил соболезнования семьям погибших офицеров.

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