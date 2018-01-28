В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских: погибли два человека

Еще двое полицейских стали жертвами третьей за сутки атаки на полицейские участки в Колумбии, передает РИА Новости со ссылкой на портал Heraldo.



По данным портала, около 23.50 в субботу (07.50 мск воскресенья) произошел взрыв вблизи полицейского участка в городе Санта-Роса-дель-Сур на севере Колумбии. В результате инцидента погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще один полицейский был ранен. По предварительным данным, нападавшие бросили взрывное устройство на участок, расположенный рядом со зданием отделения полиции.

На данный момент отсутствует информация о том, рассматривается ли данное нападение в качестве теракта.

Незадолго до этого СМИ сообщили о том, что второй взрыв прогремел у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, где накануне три человека стали жертвами сработавшего самодельного взрывного устройства. В результате атаки пять человек получили ранения, двое из них являются сотрудниками полиции.

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