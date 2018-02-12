Саакашвили прибыл в Польшу

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого в понедельник выдворили с Украины, прибыл в Варшаву, передает РИА Новости со ссылкой на погранслужбу Польши.

Ранее государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

"Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

Однопартиец Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик уже связался с соратниками. "Отзвонился! Он в Варшаве", - написал Сакварелидзе в Facebook.

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