МИД Японии: признание КНДР ядерной державой может положить конец режиму нераспространения

17 февраля 2018 06:38 (UTC+04:00)

Признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущему режиму, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Японии Таро Коно на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Северная Корея с ее амбициями, включающими требование ухода американских военнослужащих с территории Корейского полуострова, а также объединение [Севера и Юга] на ее условиях, рассматривает ядерное оружие как важное средство по достижению своих целей. Именно поэтому мы ни в коем случае не должны признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием. Если мы примем ее как ядерную державу, это, как мне кажется, положит конец режиму, установленному в рамках ДНЯО", - сказал он.

По его словам, международному сообществу "нельзя быть ослепленными северокорейской дипломатией улыбок, а необходимо оказывать давление [на Пхеньян] и сохранять режим нераспространения".

В ходе своего выступления министр также продемонстрировал фотографию, снятую патрульным самолетом Сил самообороны Японии 13 февраля. На ней запечатлено, как судно КНДР, внесенное в санкционный список Совета Безопасности ООН, переливало нефть с танкера под флагом Белиза в Восточно-Китайском море.

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