В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в центральной части Папуа – Новой Гвинеи через неделю после другого масштабного землетрясения, жертвами которого стали более 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Новые подземные толчки зафиксированы в 14.34 по времени UTC воскресенья. Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы после землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

На прошлой неделе в Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки были в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.