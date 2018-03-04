В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,0

4 марта 2018 19:23 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в центральной части Папуа – Новой Гвинеи через неделю после другого масштабного землетрясения, жертвами которого стали более 30 человек, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Новые подземные толчки зафиксированы в 14.34 по времени UTC воскресенья. Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы после землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

На прошлой неделе в Папуа – Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки были в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. По последним данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек.

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