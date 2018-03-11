В Эфиопии в ходе военной операции убиты девять мирных жителей

11 марта 2018 23:56 (UTC+04:00)

Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей и ранили более десяти, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщает агентство, инцидент произошел в субботу в населенном пункте Мояле на границе с Кенией. Военнослужащие в ходе операции против повстанцев "Фронта освобождения оромо" по ошибке убили девять мирных жителей, еще 12 пострадали. Власти начали расследование, ряд военнослужащих находятся под арестом.

В феврале правительство Эфиопии объявило о введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень сообщил об отставке. Правительственная коалиция сообщила, что введение режима "необходимо для сохранения конституционного порядка".

Власти Эфиопии уже объявляли режим ЧС в декабре 2016 года сроком на шесть месяцев, который впоследствии был продлен еще на четыре месяца. Сообщалось, что власти прибегли к этой мере впервые за 25 лет из-за охвативших регион Оромия антиправительственных выступлений и беспорядков. За первый месяц действия режима чрезвычайного положения власти страны арестовали более 11 тысяч человек.

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