Руководитель аэропорта Катманду назвал возможную причину крушения самолета

Руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри (Rajkumar Chhetri) заявил, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа при заходе на посадку, пердает РИА Новости со ссылкой на газету Kathmandu Post.

Ранее полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в результате крушения в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.

"Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки", - заявил Чхетри.

Взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.

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