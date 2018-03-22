Кабмин Перу в полном составе уходит в отставку из солидарности с президентом

22 марта 2018 04:17 (UTC+04:00)

Все министры правительства Перу написали в среду заявления об отставке в знак солидарности с президентом страны Педро Пабло Кучински, который ранее принял решение покинуть пост под давлением оппозиции. Об этом, как пердает ТАСС, сообщил глава минтруда южноамериканской республики Хавьер Барреда.

"Как только первый вице-президент [Мартин Альберто Вискарра Корнехо] вступит в должность [главы государства], ему придется в связи с увольнением кабинета министров назначить своего премьера. Мы должны передать наши портфели новым министрам", - заявил он в интервью радиостанции RPP. "Наши заявления - это жест солидарности с президентом в сложный для нас всех момент. Он нас назначил, и будет правильно с нашей стороны уйти вместе с ним", - добавил Барреда.

Ранее президент Перу в своем телеобращении к нации объявил о решении уйти в отставку. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

Политический кризис в Перу усугубился после публикации компрометирующих Кучински материалов. Во вторник, 20 марта, крупнейшая оппозиционная партия страны "Народная сила" передала в местные СМИ видеозаписи, сделанные скрытыми камерами. Из этих материалов следует, что близкие к президенту страны парламентарии пытались убедить своих коллег проголосовать против импичмента.

В своем обращении к нации Кучински заявил, что невиновен. По его словам, видеозаписи были специально смонтированы таким образом, чтобы выставить его и его союзников в невыгодном свете.

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Azernews Newspaper
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