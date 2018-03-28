В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента Лулы да Силвы

28 марта 2018 04:27 (UTC+04:00)

Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, никто не пострадал. Об этом сообщается в Twitter самого бывшего главы государства, передает РИА Новости.

"Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения - без полицейского сопровождения - между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным портала Globo, пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты. Автобус с самим Лулой не пострадал. Организаторы кампании экс-президента уже доложили министру общественной безопасности Раулу Жунгманну о произошедшем.

"Наш кортеж преследуют группы фашистов. Они уже закидывали его яйцами и камнями, теперь они обстреляли автобус", - написал Лула да Силва.

В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения, впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию.

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