Абэ не считает, что Япония слишком торопится провести встречу на высшем уровне с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не считает, что Япония слишком торопится в своей готовности провести встречу на высшем уровне с КНДР. Об этом в среду сам глава японского правительства заявил в ходе прений в национальном парламенте, передает ТАСС.

"Обсуждение [возможности саммита] поднималось в парламенте еще в 2013 году и тогда все твердили обратное - не боится ли Япония опоздать на этот автобус? И надо понимать, куда движется этот автобус - к решению, в частности, проблемы похищенных граждан", - подчеркнул Абэ.

Он отвечал на ремарку парламентария, который выразил уверенность, что Япония сейчас слишком суетится, словно "боясь остаться за бортом переговоров на высшем уровне с КНДР, которые уже провели Китай, проведут Южная Корея, США и, скорее всего, Россия".

Премьер также выразил уверенность, что главная причина, по которой КНДР сейчас выступает за диалог - давление, которое было оказано на нее международным сообществом. "Главная причина, по которой Северная Корея ищет диалога - беспрецедентное давление, оказанное на нее международным сообществом. Япония стояла во главе этого движения, и я уверен, что это был совершенно правильный подход", - подчеркнул он.

Ранее японские СМИ сообщали, что Синдзо Абэ в перспективе готов провести встречу с Ким Чен Ыном и что такая встреча может пройти уже в июне.

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