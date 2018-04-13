В Мексике убили мэра города

Мэр города Тланепантла в мексиканском штате Пуэбла был убит в четверг, сообщает генеральная прокуратура штата, передает РИА Новости.

"Прокуратура расследует убийство мэра Тланепантлы Хосе Эфраина Гарсии, который ехал в машине по дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой, когда другие машины перекрыли ему путь и он был ранен из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

Мэр был доставлен в госпиталь, однако от полученных ранений скончался.

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