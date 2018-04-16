Япония поддерживает удары по Сирии

16 апреля 2018 08:01 (UTC+04:00)

Правительство Японии поддерживает удары коалиции по Сирии и считает применение химического оружия совершенно недопустимым и непростительным. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Применение химического оружия - совершенно недопустимо и непростительно, наша страна не может этого игнорировать. Правительство Японии поддерживает решимость США, Великобритании и Франции", - сказал он. По его словам, японская сторона понимает, что эти удары были "мерой, которая поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации" в Сирии. Как указал Суга, Япония продолжит тесное и активное сотрудничество с международным сообществом, направленное на установление мира и стабильности в этом регионе.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии также заявил, что сирийская проблематика будет поднята на предстоящих переговорах премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, но более подробной информации о том, в каком ключе будет вестись обсуждение этого вопроса, привести не смог.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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