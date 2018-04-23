В Канаде самолет совершил аварийную посадку на шоссе

23 апреля 2018 07:21 (UTC+04:00)

Небольшой самолет аварийно приземлился на скоростное шоссе недалеко от города Челси (провинция Квебек). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

По данным полиции, никто не пострадал. Самолет, в котором находился только пилот, также не получил при посадке никаких повреждений. По словам пилота, он решил совершить аварийную посадку из-за проблем с двигателем.

Инцидент отразился на автомобильном движении, так экстренные службы перекрыли часть дороги. В ближайшее время самолет, модель которого не уточняется, будет отбуксирован с шоссе.

Челси находится примерно в 20 км к северу от Оттавы.

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Azernews Newspaper
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