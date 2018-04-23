В Индии прошла крупнейшая за 40 лет антитеррористическая операция

23 апреля 2018 10:55 (UTC+04:00)

Службы безопасности Индии провели самую масштабную за последние 40 лет антитеррористическую операцию, в ходе которой были уничтожены не менее 14 боевиков-маоистов, сообщает агентство IANS со ссылкой на неназванного представителя индийских властей, передает РИА Новости.

Согласно этим данным, операция в штате Махараштра началась рано утром в воскресенье и продолжалась несколько часов. Отмечается, что ликвидированные террористы были виновны в совершении тяжких преступлений, включая похищения гражданских лиц, убийства и организованные нападениями на военнослужащих. Среди погибших в перестрелке с силовиками были несколько главарей боевиков, сообщает IANS.

"К настоящему моменту мы обнаружили 14 уничтоженных маоистов, некоторые из них — женщины. Сейчас в лесах ведется поиск тел других боевиков. Также мы пытаемся установить их личности", — заявил агентству представитель властей страны.

Боевики-маоисты, которых в Индии называют наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".

В 2016 году в результате терактов, совершенных наксалитами, в Индии погибли свыше 170 человек. Наиболее кровопролитным стало июльское нападение в штате Бихар, жертвами которого стали 16 человек.

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