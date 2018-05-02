Генсек ООН поддержал межкорейский диалог

2 мая 2018 04:36 (UTC+04:00)

ООН полностью поддерживает межкорейский диалог и готова обсуждать возможные способы содействия этому процессу, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь вновь выразил полную поддержку ООН продолжению межкорейского диалога, и в этой связи пообещал, что ООН готова обсуждать возможные пути оказания содействия", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.
Телефонный разговор состоялся 30 апреля.

Президент Мун, в свою очередь, обратился к ООН за содействием в операции по закрытию ядерного полигона КНДР, а также по трансформации демилитаризованный зоны.

Ранее, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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